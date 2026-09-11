Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Реактивні дрони атакують Україну: де є загроза удару
11 вересня, 18:34
1
Оновлено - 18:44, 11 вересня

Реактивні дрони атакують Україну: де є загроза удару

Анастасія Колеснікова

Увечері 11 вересня російські війська продовжили атакувати Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Останнім часом окупанти дедалі частіше атакують АЗС, а також пункти пропуску.

Де пролітають ворожі безпілотники?

У яких областях – тривога: дивіться на карті

18:24, 11 вересня

Київ. Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!

18:03, 11 вересня

Реактивні БпЛА в р-ні. Славутича вектором руху на Київщину.

 

 

Пов'язані теми:

Новини України
Війна Росії з Україною Атака дронами-камікадзе