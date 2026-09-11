Реактивні дрони атакують Україну: де є загроза удару

Увечері 11 вересня російські війська продовжили атакувати Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Останнім часом окупанти дедалі частіше атакують АЗС, а також пункти пропуску.

Де пролітають ворожі безпілотники?

У яких областях – тривога: дивіться на карті