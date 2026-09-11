11 вересня, 18:34
Оновлено - 18:44, 11 вересня
Реактивні дрони атакують Україну: де є загроза удару
Увечері 11 вересня російські війська продовжили атакувати Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголосили повітряну тривогу.
Останнім часом окупанти дедалі частіше атакують АЗС, а також пункти пропуску.
Де пролітають ворожі безпілотники?
У яких областях – тривога: дивіться на карті
Київ. Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях! Реактивні БпЛА в р-ні. Славутича вектором руху на Київщину.
18:24, 11 вересня
18:03, 11 вересня
Київ. Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!
Реактивні БпЛА в р-ні. Славутича вектором руху на Київщину.