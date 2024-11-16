Які наслідки атаки "Шахедами" на Київщину та Хмельниччину

Вночі 16 листопада окупанти запустили по Україні понад 80 ударних безпілотників. Під атакою агресора були, зокрема, Київська та Хмельницька області.

Чи є руйнування та постраждалі внаслідок чергової російської атаки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ОВА.

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Наслідки атаки "Шахедами" на Київщину 16 листопада

Вночі 16 листопада ворог вкотре атакував дронами Київщину.

В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучання в об'єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні,

– повідомив голова ОВА.

Руслан Кравченко додав, що в одному з районів області незначно пошкоджене скління 2 квартир і балконів. Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків російської атаки.

Атака на Хмельниччину: чи є руйнування та постраждалі

Начальник Хмельницької ОВА повідомив, що сьогодні вранці під час повітряної тривоги сили ППО знищили 2 ворожих БпЛА.

Повідомлення про загиблих, травмованих чи руйнування не надходили. Дякую нашим ЗСУ!

– наголосив Сергій Тюрін.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.