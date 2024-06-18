Окупанти вкотре атакують "Шахедами": які області опинилися під загрозою

У ніч на 18 червня окупанти вкотре запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Спочатку безпілотники фіксували на Дніпропетровщині, а згодом тривога охопила й інші області.

Закликаємо жителів областей, де наразі оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя. Де існує загроза атаки "Шахедів" – повідомляє 24 Канал.

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Ворог запустив "Шахеди"

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