Окупанти вкотре атакують "Шахедами": які області опинилися під загрозою
У ніч на 18 червня окупанти вкотре запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Спочатку безпілотники фіксували на Дніпропетровщині, а згодом тривога охопила й інші області.
Закликаємо жителів областей, де наразі оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя. Де існує загроза атаки "Шахедів" – повідомляє 24 Канал.
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Повітряні сили повідомили, що нині в повітряному просторі є 2 групи "Шахедів": Нову групу "Шахедів" зафіксували у Запорізькій області. Наразі тривога оголошена у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Моніторингові телеграм-канали згодом повідомили, що дрон летів у напрямку Дніпра, однак розвернувся й змінив маршрут в напрямку Запорізької області. В Дніпропетровській області зафіксували рух безпілотників. Повітряні сили попередили, що, ймовірно, окупанти запустили "Шахеди".
Повітряні сили повідомили, що нині в повітряному просторі є 2 групи "Шахедів":
Нову групу "Шахедів" зафіксували у Запорізькій області.
Наразі тривога оголошена у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Моніторингові телеграм-канали згодом повідомили, що дрон летів у напрямку Дніпра, однак розвернувся й змінив маршрут в напрямку Запорізької області.
В Дніпропетровській області зафіксували рух безпілотників. Повітряні сили попередили, що, ймовірно, окупанти запустили "Шахеди".