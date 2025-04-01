1 квітня, 21:04
Росіяни знову запустили "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки
Російська армія ввечері 1 квітня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це в регіонах нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди рухаються ворожі дрони
Дніпропетровська та Запорізька областях – загроза застосування БпЛА.
20:39, 01 квітня
Дніпропетровська та Запорізька областях – загроза застосування БпЛА.