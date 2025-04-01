Росіяни знову запустили "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожої атаки

Російська армія ввечері 1 квітня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це в регіонах нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя. Дивіться також Загрозливий момент: чому Росія на одну ніч відмовилась від запуску "Шахедів" Куди рухаються ворожі дрони 20:39, 01 квітня Дніпропетровська та Запорізька областях – загроза застосування БпЛА.