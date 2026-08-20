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24 Канал Новини України Росія знову запустила "Шахеди": в яких областях України є загроза удару
20 серпня, 22:21
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Росія знову запустила "Шахеди": в яких областях України є загроза удару

Ірина Марціяш

Російські війська ввечері 20 серпня продовжили тероризувати Україну та її населення дронами. Тривога вже поширилася в низці регіонів.

Про це повідомляють Повітряні сили. 24 Канал розповість в яких регіонах зберігається небезпека ворожого удару.

Що відомо про рух "Шахедів"

 

22:07, 20 серпня

Запоріжжя – БпЛА в напрямку міста.

21:39, 20 серпня

  • Група БпЛА на заході Дніпропетровщини – курс північно-західний.

  • БпЛА на півночі Сумщини – курс на Чернігівщину.

  • Реактивний БпЛА на півночі Київщини – південним курсом.

21:30, 20 серпня

Реактивні БпЛА на Чернігівщині, повз Славутич, курсом на Київщину.

21:19, 20 серпня

Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Кам'янського з півночі.

 

 

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