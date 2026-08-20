Росія знову запустила "Шахеди": в яких областях України є загроза удару

Російські війська ввечері 20 серпня продовжили тероризувати Україну та її населення дронами. Тривога вже поширилася в низці регіонів.

Про це повідомляють Повітряні сили. 24 Канал розповість в яких регіонах зберігається небезпека ворожого удару.

Що відомо про рух "Шахедів"