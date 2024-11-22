На територію Білорусі залетіла рекордна кількість російських "Шахедів"

Під час атаки по Україні 22 листопада на територію Білорусі залетіла рекордна кількість ударних безпілотників. Там зафіксували як мінімум 14 російських "Шахедів".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Беларускі Гаюн". Варто зазначити, що російські безпілотники вже не вперше потрапляють у повітряний простір Білорусі.

Читайте також "Будуть захищати Мінськ": Білорусь отримала від Росії модифіковані комплекси "Тор-М2"

Російські дрони знову полетіли до Білорусі

Починаючи з шостої ранку 22 листопада було зафіксовано щонайменше 14 російських дронів-камікадзе типу "Шахед", які потрапили до Білорусі з України та Росії. Дрони проходили через так званий "білоруський коридор", залітали з Росії, заходили у напрямку Брагіна, Єльська та Гомеля, а один дрон, долетів до Речиці.

Перший "Шахед" залетів о 06:10 з Брянської області Росії. О 07:49 ударний БпЛА залетів до Білорусі в районі Лоєва і продовжив рух на північний захід, досягнувши Речиці. У той же час на аеродромі "Барановичі" підняли винищувач, який попрямував у район Речиці і літав на південному сході країни майже дві години.

Пізніше моніторингові канали повідомили, що мінімум 1 безпілотник було збито на території Білорусі. 8 з 14 дронів повернулися в повітряний простір України, також деякі БпЛА могли бути втрачені у Білорусі.

Нагадаємо, загалом протягом доби 22 листопада Росія випустила по Україні 114 безпілотників різних типів. Згодом Повітряні сили відзвітували про 64 збиті БпЛА.