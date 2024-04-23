Одеса вкотре опинилася під цинічними ударами ворога: усе про атаку "Шахедами" 23 квітня

У ніч проти 23 квітня окупанти вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Від російського терору вкотре постраждала Одещина, де є руйнування та поранені.

Про пуск ударних безпілотників стало відомо пізно ввечері 22 квітня, а вже після опівночі почалася бойова робота. Українські захисники відбивали ворожу атаку майже до 5-ї ранку. Які наслідки атаки "Шахедами" та що відомо про постраждалих – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Росіяни вкотре запускали "Шахеди"

Ворог у ніч проти 23 квітня вкотре атакував територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Як повідомили у Повітряних силах, загалом було зафіксовано пуски 16 ударних БпЛА. Ворог атакував з 2 напрямків: з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму й Курської області.

Сили ППО провели потужну бойову роботу й збили 15 "Шахедів". "Приземлити" ворожі дрони вдалося захисникам у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

Окрім того, уночі 23 квітня росіяни також атакували Україну балістичними ракетами типу "Іскандер-М", які запустили з території Бєлгородської області.

Окупанти били по будинках в Одесі

Російські військові не припиняють терору Одеси та області. Під час атаки 23 квітня окупанти вкотре били по цивільній інфраструктурі. Так, в Одесі "Шахеди" атакували житловий сектор, внаслідок чого є руйнування.

Наслідки російської атаки в Одесі: дивіться відео

Внаслідок російської атаки пошкоджено щонайменше 14 квартир, магазини та інші об'єкти інфраструктури. Під прицілом ворога також була промислова і припортова інфраструктура регіону.

Наслідки російської атаки в Одеській області – більше у галереї

Загалом, в Одесі внаслідок нічної атаки постраждало 9 осіб, серед яких 4 дітей. Як повідомив Олег Кіпер, поранення зазнали діти 9 та 12 років, а також малюки, яким не виповнилося й року.

Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста, вони в стані середнього ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці. Четверо дітей також у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу,

– розповів Кіпер про стан постраждалих.

Окрім того, в Одесі рятувальникам вдалося врятувати 34 людини, серед яких 2 дитини. Психологічну допомогу отримали 27 осіб, які опинилися в епіцентрі атаки.

Як в Одесі надавали допомогу постраждалим: дивіться відео

На Миколаївщині внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони

Під прицілом ворога також опинилася й Миколаївщина. Як повідомили в ОВА, уламками збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено торговельну інфраструктуру на Очаківщині.

В результаті падіння уламків виникла пожежа павільйону, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Унаслідок атаки постраждав один чоловік в Очакові. Наразі пораненому надають усю необхідну допомогу.

На Київщині збили усі дрони, якими ворог намагався атакувати

Уночі 23 квітня ворожі "Шахеди" збивали також і в Київській області. Як повідомила місцева влада, ворог атакував регіон з південно-західного напрямку.

Сили ППО протягом 3 годин відбивали ворожу атаку в Київській області й знищили усі "Шахеди", якими окупанти намагалися атакувати.

Влучань в житлову чи критичну інфраструктуру, а також пошкоджень в Києві та області немає. Також не надходила інформація про жертв чи постраждалих.