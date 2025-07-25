Росія запустила "Шахеди" на Україну: де зараз ворожі дрони, які області під загрозою удару

Російські військові не припиняють постійний терор цивільного населення України. У ніч на 25 липня окупанти вкотре запустили ударні безпілотники.

Що відомо про атаку "Шахедами", в яких областях є загроза удару, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час тривоги перебувати в укритті.

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Що відомо про атаку "Шахедами" 25.07.2025?

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

До речі, оперативно про повітряну тривогу, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.