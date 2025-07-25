Росія запустила "Шахеди" на Україну: де зараз ворожі дрони, які області під загрозою удару
Російські військові не припиняють постійний терор цивільного населення України. У ніч на 25 липня окупанти вкотре запустили ударні безпілотники.
Що відомо про атаку "Шахедами", в яких областях є загроза удару, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час тривоги перебувати в укритті.
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Що відомо про атаку "Шахедами" 25.07.2025?
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу
До речі, оперативно про повітряну тривогу, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нові групи ворожих ударних дронів на межі Сумської й Чернігівської областей. Курс – західний/південно-західний. Російські безпілотники на півночі Сумщини, курс – південний. На Сумщині загроза застосування ворогом ударних безпілотників.
Нові групи ворожих ударних дронів на межі Сумської й Чернігівської областей. Курс – західний/південно-західний.
Російські безпілотники на півночі Сумщини, курс – південний.
На Сумщині загроза застосування ворогом ударних безпілотників.