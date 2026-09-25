Росія вдарила по медзакладу у Запоріжжі: в ОВА показали моторошні кадри

Росіяни зранку атакували Запоріжжя. В одному з медичних закладів виникла пожежа.

Про наслідки атаки розповів глава ОВА Михайло Семікін.

Що відомо про ранковий удар по Запоріжжю?

У медзакладі, який обстріляли окупанти, евакуювали 5 людей. Попередньо, один чоловік отримав легкі травми. Інших поранених наразі немає.

Моторошні кадри наслідків удару по медзакладу / Фото ОВА

Відомо, що від ранкової ворожої атаки постраждав ще один медзаклад Запоріжжя. Пошкоджені приміщення, машини швидкої та цивільні автівки. На щастя, людей не поранено.

У Запоріжжі пошкоджений ще один медзаклад / Фото ОВА

Нагадаємо, вранці Росія також атакувала Київ. У Солом'янському районі дрон влучив в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4 поверху.

Також у Солом'янському районі, внаслідок падіння БпЛА, сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо, є постраждалий.

У Подільському районі палала шестиповерхова нежитлова будівля на рівні першого та другого поверхів.

Під ударом була і Полтавщина. У Полтавському районі дрон влучив по об'єкту залізничної інфраструктури. Попередньо, обійшлося без постраждалих.