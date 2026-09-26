"Шахеди" знову атакують Україну: у Києві оголосили тривогу

У ніч проти 27 вересня Росія продовжила терор українських міст. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Зокрема, під ударом ворога опинилася столиця. Протягом 26 вересня, внаслідок атак у Києві постраждали 7 людей.

Де пролітають російські дрони?

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті