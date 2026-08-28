Росіяни влучили у склади "Нової пошти" та пошкодили виробництво на Київщині

У ніч проти 28 серпня Київська область перебувала під атакою дронів. Є влучання.

Про це повідомив голова Білогородської громади Антон Овсієнко.

Які наслідки атаки на Київщину?

За словами чиновника, російські війська влучили у складські приміщення "Нової пошти" та виробництво, розташоване поруч у селищі Святопетрівське.

Майже за годину після першого влучання окупанти повторно вдарили по тій самій локації. Рятувальники завчасно помітили небезпеку та встигли відійти у безпечне місце.

Наслідки атаки на Білгородську громаду / Фото з фейсбук-сторінки Овсієнко

Внаслідок атаки у Святопетрівському спостерігається значне задимлення. Влада закликає жителів населеного пункту та прилеглих територій зачинити вікна й утриматися від виходу на вулицю.

Для забезпечення роботи екстрених служб у Святопетрівському впровадили тимчасові обмеження для водіїв. Перекрито проїзд частинами вулиць Індустріальна та Чорновола, а також на ділянці вулиці Київської у напрямку міста Боярка.

Інформація щодо можливих жертв та постраждалих серед цивільного населення наразі уточнюється. Екстрені служби продовжують долати наслідки важкої ночі у громаді.

Зауважимо, що Росія намагається розтягнути повітряні атаки по Україні на цілу добу. Вночі окупанти запускають балістичні ракети, на світанку – хвилі реактивних дронів, а вдень продовжують атакувати безпілотниками. Також росіяни комбінують різні типи ракет, щоб постійно тримати під тиском українські міста, економіку та енергетику. Про це в ефірі 24 Каналу розповів генерал-лейтенант і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

За його словами, головна мета таких ударів – створити постійну небезпеку для українців, особливо мешканців великих міст, і змусити суспільство тиснути на владу, щоб вона погоджувалася на російські вимоги.