Нічна атака дронів: у ЗСУ допустили постачання нової партії "Шахедів" до Росії

Уночі 28 травня Росія здійснила одну з наймасованіших за час вторгнення атаку безпілотниками. У ЗСУ припускають, що така активність пов'язана з тим, що росіяни отримали нову партію "Шахедів" від Ірану.

Про це в етері національного телемарафону заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Саме нова партія дронів могла спричинити використання такої великої кількості "Шахедів".

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Росіяни економлять ракети

Якщо говорити про цю атаку, то цілком імовірно, що це використання такої масованої кількості дронів пов'язане з постачанням нової партії,

– заявила Гуменюк.

Водночас речниця Сил оборони Півдня відзначила, що у росіян є проблеми із запасами ракет, тому ворог намагається економити їх. Хоча перед атакою дронів 28 травня окупанти вивели носій крилатих ракет "Калібр" у Чорне море, але запусків звідти не було.

Гуменюк також підкреслила, що не варто виключати того, що росіяни за допомогою "Шахедів" прокладають для себе напрямок наступних атак та шукають наші системи ППО для того, щоб знищити їх.

Наймасованіша атака "Шахедами": головне

Під час російських атак наші сили ППО відпрацьовують по ворожих цілях та демонструють потужні результати. Однак поширення кадрів з роботою ППО у мережі ставить під загрозу як наших воїнів, так і наш з вами захист, адже такими фото або відео може скористатися ворог та цілеспрямовано атакувати саме протиповітряну оборону. Не наражайте на небезпеку наших воїнів та себе!

Уночі 28 травня Росія атакувала Україну за допомогою 54 дронів-камікадзе "Шахед". Сили ППО знищили 52 безпілотники.

Найбільше дронів ворог запустив на Київ – понад 40 одиниць. Сили ППО знищили усі "Шахеди", проте падіння уламків має наслідки. Через атаку росіян загинув 41-річний чоловік, ще 2 люде постраждали. Також пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі та понад шести автомобілів.

В Київській області також збивали безпілотники, влучань не зафіксовано. Падіння уламків спричинили лісову пожежу та пошкодили кілька будинків й 2 автомобілі.

На Житомирщині "Шахед" влучив у промисловий об'єкт. На щастя, постраждалих немає.

У Рівненській, Чернігівській та Черкаській областях успішно відпрацювала ППО.