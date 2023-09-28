Під ударом були південні й центральні регіони України: що відомо про атаку "Шахедами" 28 вересня

Російські військові вночі 28 вересня завдали чергового удару по Україні дронами-камікадзе. Окупанти атакували "Шахедами" з південно-східного напрямку.

Російські військові спрямували по Україні понад 40 дронів-камікадзе. Усе, що відомо про нічну атаку Росії, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Росія атакувала Одещину та Миколаївщину

Близько опівночі у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування "Шахедів" у Миколаївській та Одеській областях. Близько 00:50 з'явилися повідомлення про вибухи в цих регіонах.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками, однак сили ППО відпрацювали на відмінно.

Відповідно до його повідомлення, жодних влучань та руйнувань унаслідок атаки Росії немає. Також обійшлося без постраждалих.

Як повідомив Кіпер, було зафіксовано лише декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів".

На Миколаївщині знищили 20 "Шахедів"

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що на Миколаївщині було знищено 20 ударних БпЛА типу Shahed 131/136.

Кім зазначив, що 28 вересня о 2:50 у Степівській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, пошкоджено господарчу споруду.

Унаслідок падіння уламків постраждалих немає.

Прильоти на Кіровоградщині

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що регіон пережив "надзвичайно складну ніч".

Райкович зазначив, що частину "Шахедів" було знищено над Кіровоградською областю. Водночас він підтвердив, що внаслідок атаки Росії є влучання.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури. На місці події працюють усі відповідні служби.

Атака "Шахедами": деталі від Повітряних сил

У ніч на 28 вересня російські окупанти атакували 44 ударними "Шахедами" південні та центральні регіони України. Атака відбувалася з південно-східного напрямку – район Приморсько-Ахтарськ (Росія) і мис Чауда (окупований Крим).

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 "Шахеди".

До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

У Силах оборони Півдня уточнили, що 34 дрони були знищені у їхній зоні відповідальності: