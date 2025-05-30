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24 Канал Новини України Росія знову тероризує Україну "Шахедами": у яких областях загроза удару
29 травня, 23:07
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Росія знову тероризує Україну "Шахедами": у яких областях загроза удару

Софія Рожик

Російська армія увечері 29 травня знову запустила по мирних українських містах "Шахеди". Повітряні сили попередили про небезпеку.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

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Де зафіксовано "Шахеди"

 

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті

23:57, 29 травня

БпЛА є на півночі Чернігівщини, на півдні Одещини та група з Херсонщини курсом на Одесу.

23:38, 29 травня

БпЛА на півночі Чернігівщини.

23:31, 29 травня

Чернігівська  область – загроза застосування ударних БпЛА.

23:23, 29 травня

БпЛА змінили курс на захід.

23:19, 29 травня

Активність ворожих розвідувальних БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини. Можлива бойова робота.

23:09, 29 травня

БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курсом на північ.

23:03, 29 травня

Група БпЛА з Чорного моря рухається курсом на Миколаївщину та Одещину.

21:12, 29 травня

Харківщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.