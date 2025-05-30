Росія знову тероризує Україну "Шахедами": у яких областях загроза удару

Російська армія увечері 29 травня знову запустила по мирних українських містах "Шахеди". Повітряні сили попередили про небезпеку.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Дивіться також Росія запускає по Україні збільшену версію "Шахедів": у ГУР розповіли деталі

Де зафіксовано "Шахеди"

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті