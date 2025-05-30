Росія знову тероризує Україну "Шахедами": у яких областях загроза удару
Російська армія увечері 29 травня знову запустила по мирних українських містах "Шахеди". Повітряні сили попередили про небезпеку.
Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
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Де зафіксовано "Шахеди"
У яких областях лунає тривога: дивіться на карті
БпЛА є на півночі Чернігівщини, на півдні Одещини та група з Херсонщини курсом на Одесу. БпЛА на півночі Чернігівщини. Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА. БпЛА змінили курс на захід. Активність ворожих розвідувальних БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини. Можлива бойова робота. БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курсом на північ. Група БпЛА з Чорного моря рухається курсом на Миколаївщину та Одещину. Харківщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА є на півночі Чернігівщини, на півдні Одещини та група з Херсонщини курсом на Одесу.
БпЛА на півночі Чернігівщини.
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.
БпЛА змінили курс на захід.
Активність ворожих розвідувальних БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини. Можлива бойова робота.
БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курсом на північ.
Група БпЛА з Чорного моря рухається курсом на Миколаївщину та Одещину.
Харківщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.