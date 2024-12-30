Росія знову запустила "Шахеди": тривога вже на Київщині

30 грудня 2024, 22:21
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Автор: Маргарита Волошина

Росія не полишає атак по мирних містах та цивільних. У ніч проти 31 грудня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Де зараз дрони

22:01, 30 грудня

БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.

21:05, 30 грудня

БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

20:36, 30 грудня

Сумщина – загроза застосування ударних БпЛА.