Росія знову запустила "Шахеди": тривога вже на Київщині
30 грудня 2024, 22:21Читать новость на русском
Росія не полишає атак по мирних містах та цивільних. У ніч проти 31 грудня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Де зараз дрони
БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину. БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний. Сумщина – загроза застосування ударних БпЛА.
22:01, 30 грудня
21:05, 30 грудня
20:36, 30 грудня
БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.
БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
Сумщина – загроза застосування ударних БпЛА.