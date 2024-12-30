Росія знову запустила "Шахеди": тривога вже на Київщині

Росія не полишає атак по мирних містах та цивільних. У ніч проти 31 грудня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Де зараз дрони