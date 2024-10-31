У Києві внаслідок обстрілу постраждала ЛЕП: кадри наслідків удару "Шахедами"

Росія продовжує атакувати мирні українські міста з повітря. Зокрема, під ударом опинився Київ.

Росія вночі проти 31 жовтня атакувала Київ ударними дронами. У КМВА розповіли, що це двадцята повітряна атака на Київ за жовтень.

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Фіксували падіння уламків

Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі. Вона тривала дві з половиною години. Сили та засоби ППО, РЕБ перехопили всі російські дрони, які загрожували Києву.

Внаслідок цієї атаки в Подільському районі зафіксовано падіння уламків. Там виникла пожежа на відкритій місцевості, але її вдалось оперативно ліквідувати. Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

Попередньо, є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач. Інформація щодо постраждалих не надходила,

– мовиться в повідомленні.

У КМВА наголосили, що цей місяць був напруженим для Києва.

Ввечері 30 жовтня Росія атакувала Харків. там ворог поцілив по багатоповерхівці керованою авіаційною бомбою. Внаслідок обстрілу загнула дитина, багато людей постраждали.

Наслідки обстрілу / Фото КМВА