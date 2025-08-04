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24 Канал Новини України Росія знову запустила ударні дрони: де зараз "Шахеди", для яких областей є загроза
4 серпня, 19:33
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Росія знову запустила ударні дрони: де зараз "Шахеди", для яких областей є загроза

Юлія Муріна

Російські загарбники продовжують постійний терор цивільного населення України. У ніч на 5 серпня окупанти вкотре запустили ударні дрони.

Де зараз "Шахеди", що відомо про ворожу атаку – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час тривоги перебувати в укритті.

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Що відомо про атаку "Шахедами" 5 серпня?

 

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

19:49, 04 серпня

  • Група ударних дронів на Сумщині, продовжують рух на південь.
  • Ворожі БпЛА на Чернігівщині, курс південно-західний.
  • Загроза російських безпілотників на Дніпропетровщині.
19:30, 04 серпня

На Чернігівщині загроза ударних дронів із Сумщини.

19:09, 04 серпня

Група ворожих дронів на Сумщині південним курсом.

18:53, 04 серпня

Російські безпілотники на півночі Сумщини. Курс на південь.