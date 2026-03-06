Укр Рус
24 Канал Новини України "Шахеди" знову атакують Україну, над Києвом – вибухи: куди летять дрони
6 березня, 18:50
4

"Шахеди" знову атакують Україну, над Києвом – вибухи: куди летять дрони

Маргарита Волошина

У частині областей України ввечері 6 березня оголосили повітряну тривогу через загрозу дронового удару. У повітряному просторі деяких регіонів фіксують "Шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу силам ППО.

Дивіться також Понад 140 ворожих БпЛА атакували Україну, на багатьох локаціях є влучання: скільки збили 

Куди рухаються дрони зараз?

Де зараз оголошено тривогу: дивіться на карті

 

19:17, 06 березня

БпЛА курсом на Миколаїв.

19:15, 06 березня

Ще група БпЛА з Чернігівщини через Київське водосховище. У напрямку Вишгорода/Києва.

19:12, 06 березня

Група БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївщини.

18:56, 06 березня

БпЛА тримає курс на Київ!

18:49, 06 березня

БпЛА у напрямку Гостомеля/Бучі.

18:34, 06 березня

БпЛА через північ Київщини, курсом на Іванків.

18:17, 06 березня

Чернігівщина: БпЛА у напрямку Славутича/Гончарівського.

18:06, 06 березня

БпЛА у напрямку Харкова.

17:15, 06 березня

Миколаївщина: БпЛА в районі Очакова.

16:29, 06 березня

Нова група БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Південного.