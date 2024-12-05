"Шахеди" знову атакують Україну: де є загроза ворожого удару

У ніч на 6 грудня російська армія вкотре запустила у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу удару безпілотників.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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