"Шахеди" знову атакують Україну: де є загроза ворожого удару
У ніч на 6 грудня російська армія вкотре запустила у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу удару безпілотників.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Нова група БпЛА на Сумщині, Повітряні сили закликають мешканців Конотопу залишатись в укриттях. Група БпЛА рухається із півночі області в напрямку Чернігова. Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА!
– йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Нова група БпЛА на Сумщині,
Повітряні сили закликають мешканців Конотопу залишатись в укриттях.
Група БпЛА рухається із півночі області в напрямку Чернігова.
Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА!