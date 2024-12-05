"Шахеди" знову атакують Україну: де є загроза ворожого удару

5 грудня 2024, 20:01
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Автор: Маргарита Волошина

У ніч на 6 грудня російська армія вкотре запустила у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу удару безпілотників.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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19:49, 05 грудня

Нова група БпЛА на Сумщині,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили закликають мешканців Конотопу залишатись в укриттях.

19:33, 05 грудня

Група БпЛА рухається із півночі області в напрямку Чернігова.

19:19, 05 грудня

Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА!