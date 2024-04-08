Атака "Шахедами" на Житомирщину: чи фіксують зараз забруднення повітря

8 квітня 2024, 10:48
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У ніч на 8 квітня російські військові атакували об'єкт критичної інфраструктури в Житомирській області. Місцева влада повідомила про загрозу забруднення повітря.

Чи фіксують забруднення повітря зараз, в ефірі "Радіо Свобода" відповів очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає 24 Канал.

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Працює екологічна інспекція

Посадовець розповів, що о 02:35 окупанти атакували об'єкт інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.

Віталій Бунечко наголосив, що заходи, які запровадила Звягельська міська рада є більше все ж таки превентивною мірою.

Більше перевірка нас на те, чи можемо працювати в умовах можливої ескалації. Зараз прямої загрози немає,
– підкреслив голова ОВА.

Додав, що працює оперативно-слідча група для встановлення та фіксації злочинів Росії проти цивільної інфраструктури нашої держави.

Наразі (забруднення повітря – 24 Канал) не фіксуємо. Працює екологічна інспекція, для того, щоб встановити й заспокоїти наших громадян,
– зазначив Бунечко.

Пожежу на об'єкті інфраструктури вже локалізували.

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Що відомо про атаку на Житомирщину

  • Сьогодні вночі агресор завдав удару по об'єкту інфраструктури Звягельської громади. 
  • Очільник ОВА уточнив, що під час тривоги дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури. ППО вдалося збити частину "Шахедів".
  • Вранці в міськраді повідомили, що існує пряма загроза забруднення повітря. Тож рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами.
  • Також зазначили, що комісією з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій ухвалено рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти.
  • Щодо закладів дошкільної освіти, для батьків, яким немає з ким залишити дитину, працюватимуть чергові групи.
Автор: Юлія Муріна