Атака "Шахедами" на Житомирщину: чи фіксують зараз забруднення повітря

У ніч на 8 квітня російські військові атакували об'єкт критичної інфраструктури в Житомирській області. Місцева влада повідомила про загрозу забруднення повітря.

Чи фіксують забруднення повітря зараз, в ефірі "Радіо Свобода" відповів очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає 24 Канал.

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Працює екологічна інспекція

Посадовець розповів, що о 02:35 окупанти атакували об'єкт інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.

Віталій Бунечко наголосив, що заходи, які запровадила Звягельська міська рада є більше все ж таки превентивною мірою.

Більше перевірка нас на те, чи можемо працювати в умовах можливої ескалації. Зараз прямої загрози немає,

– підкреслив голова ОВА.

Додав, що працює оперативно-слідча група для встановлення та фіксації злочинів Росії проти цивільної інфраструктури нашої держави.

Наразі (забруднення повітря – 24 Канал) не фіксуємо. Працює екологічна інспекція, для того, щоб встановити й заспокоїти наших громадян,

– зазначив Бунечко.

Пожежу на об'єкті інфраструктури вже локалізували.

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