Атака "Шахедами" на Житомирщину: чи фіксують зараз забруднення повітря
У ніч на 8 квітня російські військові атакували об'єкт критичної інфраструктури в Житомирській області. Місцева влада повідомила про загрозу забруднення повітря.
Чи фіксують забруднення повітря зараз, в ефірі "Радіо Свобода" відповів очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає 24 Канал.
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Працює екологічна інспекція
Посадовець розповів, що о 02:35 окупанти атакували об'єкт інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих.
Віталій Бунечко наголосив, що заходи, які запровадила Звягельська міська рада є більше все ж таки превентивною мірою.
Більше перевірка нас на те, чи можемо працювати в умовах можливої ескалації. Зараз прямої загрози немає,
– підкреслив голова ОВА.
Додав, що працює оперативно-слідча група для встановлення та фіксації злочинів Росії проти цивільної інфраструктури нашої держави.
Наразі (забруднення повітря – 24 Канал) не фіксуємо. Працює екологічна інспекція, для того, щоб встановити й заспокоїти наших громадян,
– зазначив Бунечко.
Пожежу на об'єкті інфраструктури вже локалізували.
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Що відомо про атаку на Житомирщину
- Сьогодні вночі агресор завдав удару по об'єкту інфраструктури Звягельської громади.
- Очільник ОВА уточнив, що під час тривоги дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури. ППО вдалося збити частину "Шахедів".
- Вранці в міськраді повідомили, що існує пряма загроза забруднення повітря. Тож рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами.
- Також зазначили, що комісією з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій ухвалено рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти.
- Щодо закладів дошкільної освіти, для батьків, яким немає з ким залишити дитину, працюватимуть чергові групи.