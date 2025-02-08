Влучна та ідеальна робота: у Повітряних силах показали, як вночі збивали російські дрони

Росія ледь не щоночі атакує Україну "Шахедами". Наша ППО успішно справляється із виявленням та ліквідацією ворожих ударних дронів.

У мережі показали, як у ніч на суботу, 8 лютого, працювали українські оборонці неба. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео Повітряних сил.

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Як вночі 8 лютого працювала ППО

Повітряні сили опублікували кадри бойової роботи в зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

На кадрах видно збиття кількох російських дронів.

Збиття російських БпЛА: дивіться відео

Продовжуємо нашу боротьбу! Разом переможемо,

– зазначають військові.

Нагадаємо, що у ніч на 8 лютого Росія запустила по Україні 139 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів із Курська, Орла, Міллерова, Брянська, Шаталова.

Станом на 9:00 Повітряні сили підтвердили збиття 67 ворожих дронів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Ще 71 російський безпілотник-імітатор був локаційно втрачений, на щастя, без негативних наслідків.

Але, на жаль, після атаки є руйнування на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині.