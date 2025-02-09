На Київщині "Шахед" застряг у багатоповерхівці, – відео

Під час атаки на столичний регіон дрон-камікадзе влетів у багатоквартирний будинок. "Шахед" застряг у фасаді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київ24". В ОВА назвали постраждалий район – Обухівський. Журналісти поїхали туди та побачили новобудову на власні очі.

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"Шахед" у багатоповерхівці на Київщині

Медійники виклали фото та відео дрона. І вказали, що пожежі не було.

Новобудова не була заселена, тож, на щастя, ніхто не постраждав. "Шахед" влетів у балкон, утворилася діра, понівечено фасад.

Фото "Шахеда", який застряг у будинку на Київщині / "Київ24"

Відео багатоповерхівки, де застряг "Шахед"

Як повідомив охоронець, вибуху не було. О 7:10 він почув, як пролітає дрон, а вже за чотири хвилини дзвонив у ДСНС.

Він просто летів і вдарив у будинок,

– сказав чоловік.

Дивіться репортаж з місця події:

Як написали в ОВА о пів на десяту 9 лютого, ППО Київщини не допустила влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури. Але оперативні групи продовжують виявляти наслідки ворожої атаки та ліквідовувати їх.

В Обухівському районі на території будівництва багатоповерхового будинку відбулося падіння уламків збитої цілі. Пошкоджено фасад недобудованого житлового будинку. В інших місцях області фіксуються падіння уламків збитих цілей на відкритих ділянках місцевості,

– мовиться в повідомленні ОВА.

Тривога на Київщині тривала майже 12 годин, ще з вечора 8 лютого, і завершилася тільки о восьмій ранку 9 лютого.