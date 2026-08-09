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24 Канал Новини України Основний напрямок удару – Одещина: скільки ракет і дронів Росія запустила уночі
9 серпня, 08:11
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Оновлено - 08:20, 9 серпня

Основний напрямок удару – Одещина: скільки ракет і дронів Росія запустила уночі

Анастасія Колеснікова

Уночі Росія знову атакувала Україну ракетами і дронами. Більшість цілей вдалося знешкодити.

Ворог випустив по Україні 202 ударні дрони різних типів, а також вдарив балістичними "Іскандер", протикорабельними "Онікс" та протирадіолокаційними Х-31П ракетами по Одещині. Про це розповіли в Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00 сили ППО знешкодили 174 ворожі БпЛА різних типів, а також 5 баражуючих боєприпасів "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни. 

Ворожі ракети та ударні БпЛА влучили на 22 локаціях. Також відомо про падіння уламків на 6 локаціях. 

Ще кілька ракет цілей не досягли, інформація щодо місць падіння уточнюється.

Нагадаємо, що Одеса перебувала уночі під комбінованою атакою. Ворог застосував кілька десятків ракет та дронів. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі. На жаль, є постраждалі. Більшість отримали осколкові поранення і перебувають у стані середньої тяжкості.

Наслідки ворожої атаки фіксують і на Житомирщині. Там окупанти поцілили по цивільних інфраструктурних об'єктів, зокрема приватному підприємству з німецькими інвестиціями. 

Окрім того, росіяни влучили. За попередньою інформацією, постраждали 3 особи. Одну людину госпіталізовано з опіками.

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