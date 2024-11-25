Росія запустила "Шахеди": де існує загроза ударів

Росія увечері 25 листопада розпочала черговий терор України. Вона атакує "Шахедами" та запускала балістику.

Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях до відбоїв, щоб вберегти своє життя та полегшити роботу нашим захисникам. Про те, де існує небезпека, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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