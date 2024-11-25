Росія запустила "Шахеди": де існує загроза ударів
Росія увечері 25 листопада розпочала черговий терор України. Вона атакує "Шахедами" та запускала балістику.
Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях до відбоїв, щоб вберегти своє життя та полегшити роботу нашим захисникам. Про те, де існує небезпека, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Кілька груп БпЛА рухаються на Київ. "Шахеди" з акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину. Нові групи ударних БпЛА рухаються повз Херсонщину на Миколаївщину. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Із півночі рухаться декілька груп БпЛА: Із півдня: Повітряні сили попередили про ракету через Сумщину. Кілька груп ударних БпЛА на півночі Харківщини, курс південний! Нові групи ударних БпЛА летять з півдня: рухаються через Запорізьку область північно-західним курсом. Загроза застосування балістичного озброєння з півночі! Рух ударних БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину.
Де оголошена повітряна тривога
– пишуть у ПС.
– Повітряні сили.
Кілька груп БпЛА рухаються на Київ.
"Шахеди" з акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.
Нові групи ударних БпЛА рухаються повз Херсонщину на Миколаївщину.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Із півночі рухаться декілька груп БпЛА:
Із півдня:
Повітряні сили попередили про ракету через Сумщину.
Кілька груп ударних БпЛА на півночі Харківщини, курс південний!
Нові групи ударних БпЛА летять з півдня: рухаються через Запорізьку область північно-західним курсом.
Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!
Рух ударних БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину.