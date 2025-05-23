Удар "Шахедів", дрони атакували хімічний завод у Єльці: хронологія 1185 дня війни
В Україні триває 1185 доба повномасштабного російського вторгнення. Ворог не припиняє атак на всіх напрямках фронту, однак українські Сили оборони тримають позиції й дають рішучу відсіч.
Про наслідки російських ударів, події на фронті, міжнародні новини та внутрішню ситуацію в Україні – розповідає 24 Канал.
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За словами журналістів, українські і європейські дипломати неодноразово намагалися пояснити Трампу складність конфлікту, однак натикалися на "стіну невігластва" в американській адміністрації. Путін, зі свого боку, майстерно використовує цей вакуум знань, нав'язуючи американцям власні трактування у формі історичних монологів і "добірних фактів". Одним із прикладів невпевненості у темі став радник Трампа Стів Віткофф, який не зміг чітко назвати навіть окуповані регіони. О 05:17 Київська обласна військова адміністрація опублікувала повідомлення про роботу в регіоні ППО та про фіксацію БпЛА у небі. Влада закликала мешканців регіону залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку. У Єльці, що у Липецькій області Росії, в ніч на 23 травня під ударами БпЛА опинився "Єлецький елементний завод" або ПАТ "Енергія". Це найбільше у Росії підприємство з виробництва хімічних джерел струму. Йдеться, зокрема, про акумулятори для військових дронів. Також його продукцію використовують в авіації, морському флоті, радіотехніці та системах різного військового та цивільного призначення. Російські ЗМІ повідомляють про пожежу на території заводу та близько 4 постраждалих. Місцеві жителі також чули десяток вибухів у небі.
Путін використовує необізнаність Трампа про війну, щоб досягати своїх цілей, – Time
На Київщині пролунали вибухи
Дрони атакували російський хімічний завод у Єльці
За словами журналістів, українські і європейські дипломати неодноразово намагалися пояснити Трампу складність конфлікту, однак натикалися на "стіну невігластва" в американській адміністрації.
Путін, зі свого боку, майстерно використовує цей вакуум знань, нав'язуючи американцям власні трактування у формі історичних монологів і "добірних фактів".
Одним із прикладів невпевненості у темі став радник Трампа Стів Віткофф, який не зміг чітко назвати навіть окуповані регіони.
О 05:17 Київська обласна військова адміністрація опублікувала повідомлення про роботу в регіоні ППО та про фіксацію БпЛА у небі.
Влада закликала мешканців регіону залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.
У Єльці, що у Липецькій області Росії, в ніч на 23 травня під ударами БпЛА опинився "Єлецький елементний завод" або ПАТ "Енергія".
Це найбільше у Росії підприємство з виробництва хімічних джерел струму. Йдеться, зокрема, про акумулятори для військових дронів. Також його продукцію використовують в авіації, морському флоті, радіотехніці та системах різного військового та цивільного призначення.
Російські ЗМІ повідомляють про пожежу на території заводу та близько 4 постраждалих. Місцеві жителі також чули десяток вибухів у небі.