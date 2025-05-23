Удар "Шахедів", дрони атакували хімічний завод у Єльці: хронологія 1185 дня війни

В Україні триває 1185 доба повномасштабного російського вторгнення. Ворог не припиняє атак на всіх напрямках фронту, однак українські Сили оборони тримають позиції й дають рішучу відсіч.

Про наслідки російських ударів, події на фронті, міжнародні новини та внутрішню ситуацію в Україні – розповідає 24 Канал.

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