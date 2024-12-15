Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою удару
Росія продовжує тероризувати Україну обстрілами. Увечері 15 грудня країна-агресорка запустила "Шахеди".
Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття! Де фіксуються ворожі безпілотники, читайте на 24 Каналі.
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Де летять "Шахеди"
БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину. "Шахед" на заході Сумщини летить курсом на Чернігівщину.
Де оголошена повітряна тривога
БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
"Шахед" на заході Сумщини летить курсом на Чернігівщину.