Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою удару

15 грудня 2024, 22:13
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Автор: Софія Рожик

Росія продовжує тероризувати Україну обстрілами. Увечері 15 грудня країна-агресорка запустила "Шахеди".

Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття! Де фіксуються ворожі безпілотники, читайте на 24 Каналі.

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Де летять "Шахеди"

 

 

23:35, 15 грудня

  • "Шахед" на Чернігівщині, курс на захід,
  • на півночі Чернігівщини, курс на південь.
23:09, 15 грудня

БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.

22:33, 15 грудня

  • "Шахед" на півдні Чернігівщини курсом на Київщину,
  • на Сумщині – напрямок на Полтавщину.
22:10, 15 грудня

Де оголошена повітряна тривога

21:41, 15 грудня

"Шахед" на заході Сумщини летить курсом на Чернігівщину.