Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою удару

Росія продовжує тероризувати Україну обстрілами. Увечері 15 грудня країна-агресорка запустила "Шахеди".

Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття! Де фіксуються ворожі безпілотники, читайте на 24 Каналі.

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Де летять "Шахеди"