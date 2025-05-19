З'явилося перше відео, на якому дрон-перехоплювач знищує "Шахед"

Серед засобів ураження, які Україна використовує для боротьби з ударними БпЛА ворога, значну роль відіграють дрони-перехоплювачі. У мережі вперше показали, як цей перехоплювач нищить російський "Шахед".

Відповідне відео опублікував український канал "Дикі шершні". Захисники для ліквідації російського БпЛА використали дрон-перехоплювач STING, передає 24 Канал.

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STING проти Shahed

На відео видно, що дрон-перехоплювач, обладнаний тепловізійною камерою, наздогнав "Шахед" на значній висоті, а опісля уразив його в нижню частину.

Аналітики "Мілітарний" вказали, що на кадрах чітко видно, що Сили оборони збили саме "Шахед", а не обманку "Герберу". Безпілотник з відео має характерні для Shahed закінцівки крила та трубки Піто на кожному крилі.

Момент знищення "Шахеда": дивіться відео

Нагадаємо, що вперше про розробку дрона-перехоплювача Sting стало відомо у жовтні 2024 року. Цей безпілотник здатен літати зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину та підніматися на висоту близько 3 кілометрів.

Середня вартість Sting у десятки разів нижча, ніж у Shahed.