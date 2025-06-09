Росія виробляє майже 3 тисячі "Шахедів" на місяць, і стільки ж безпілотників-імітаторів, – ГУР

Росія на місяць виробляє понад 5 000 далекобійних дронів. Половина з них є справжніми безпілотниками типу "Шахед", а інша половина – імітаторами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь пресслужби Головного управління розвідки Міноборони на запит Forbes Ukraine.

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Яку кількість "Шахедів" виробляє Росія на місяць

У відповіді пресслужби ГУР зазначили, що станом на кінець травня 2025 року темпи виробництва Росією безпілотників типу "Shahed-136/Герань-2" становлять близько 2 700 дронів на місяць.

Темпи виробництва імітаторів ударних БпЛА типу "Гербера" – близько 2500 одиниць.

Нова оцінка темпів виробництва Росією "Шахедів" свідчить про п'ятикратне зростання у порівнянні з літом 2024 року.

Так, у серпні минулого року співрозмовник Forbes Ukraine у розвідці оцінював темпи виробництва "Шахедів" у 500 дронів на місяць. У грудні 2024 року темпи могли зрости до 2 000 БпЛА на місяць, що припускало видання Defense Express.

Дрони-імітатори Росія почала застосовувати проти України разом зі справжніми "Шахедами" з осені 2024 року. Як правило, БпЛА типу "Гербера" зроблені з дешевих матеріалів, не мають бойової частини або несуть невеликий заряд. Дрони-імітатори можуть використовуватися насамперед для збільшення навантаження на українську ППО та для розвідувальних цілей,

– пише видання.

За даними Forbes Ukraine, Росія наростила дроновий терор від початку 2025 року. Так, з січня по травень ворог запустив по Україні майже 13 000 "Шахедів" та їхніх імітаторів.

Темпи атак мали циклічність: місяць – близько 2 500 дронів, два місяці – близько 4 000, знову місяць – 2 500 одиниць, місяць – 4 000.



Динаміка обстрілів "Шахедами" у 2025 році / Інфографіка Forbes Ukraine

До слова, вночі 9 червня Росія знову масовано обстріляла Україну ракетами та дронами. Ворог атакував 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал", 10 крилатими ракетами Х-101, 3 крилатими ракетами Х-22, 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П, 1 крилатою ракетою Х-35.