"Повторний удар по рятувальниках": Росія цинічно атакувала ТЦ "Епіцентр" у Харкові

Російські війська атакували безпілотниками Харків, завдавши ударів по двох районах міста. Унаслідок обстрілу спалахнули пожежі, а також є постраждалі.

Як повідомили у ДСНС України, БпЛА поцілили в торговельний центр "Епіцентр" в Основ'янському районі та цивільне підприємство в Індустріальному районі. На об'єктах одразу виникли займання, постраждала одна людина.

Повторний удар по вогнеборцях

Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторних ударів по місцях роботи підрозділів ДСНС. Унаслідок цього поранення отримали двоє рятувальників, а пожежну автоцистерну було повністю знищено.

У торговельному центрі через влучання виникла масштабна пожежа. Під час її гасіння травмувався ще один рятувальник.

Загалом поранення отримали четверо людей.

Наслідки атаки на Харків / Фото ДСНС

Глава ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що у ніч проти 25 жовтня під ударами росіян перебував Новобаварський район Харкова. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще четверо осіб постраждали.

Напередоні окупанти вдарили по Лозовій. На території приватного підприємства виникла пожежа у складській будівлі. Одна людина загинула, ще троє постраждали.

Раніше, 22 жовтня, росіяни влучили по ринку в Лозовій, унаслідок чого загинули дві людини.