На Хмельниччині збили 9 "Шахедів": внаслідок ворожої атаки пошкоджено ЛЕП, дорожнє полотно

У ніч на 23 лютого Росія атакувала Хмельницьку область ударними дронами. Працювали Сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Сергія Тюріна.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" на Хмельниччину 23 лютого

Уночі під час повітряної тривоги на Хмельниччині оборонці неба збили 9 російських безпілотників типу Shahed.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено високовольтну лінію електропередач, дорожнє полотно, вікна в приміщенні та вітрину магазину,

– зазначив Сергій Тюрін.

Також голова ОВА писав, що станом на 08:30 звернень щодо травмованих, загиблих не надходило.

Наразі місця падіння уламків встановлюються. У разі отримання додаткової інформації посадовець повідомить згодом.

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Зверніть увагу! У ніч на 23 лютого Росія атакувала Україну 267 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українські захисники збили 138 дронів. Ще 119 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), 3 з них полетіли в напрямку Білорусі, 1 — у Росію.