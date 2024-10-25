Атака "Шахедами": у Києві через падіння уламків спалахнула пожежа

У ніч проти 25 жовтня росіяни знову намагалися атакувати Київ та область. У повітряному просторі регіону фіксували "Шахеди". Через падіння їхніх уламків сталася пожежа.

О 3:44 у КМВА зробили заяву щодо інформації про наслідки російської атаки. На щастя, попередньо обійшлося без серйозних руйнувань та постраждалих.

Раніше Львівщину атакують дрони-камікадзе: в області працює ППО

Наслідки атаки по Києву

У Дарницькому районі міста впали уламки збитих російських дронів. Через це спалахнула пожежа на відкритій території, горіли дерева і трава.

Пожежу оперативно ліквідовано,

– пояснили у КМВА.

Що цьому передувало

Вперше тривогу в Києві та області оголосили близько опівночі. Тоді ж у Повітряних силах попередили про рух ударних БпЛА у бік столиці з північного напрямку.

Зверніть увагу! Протиповітряна оборона спочатку працювала в області, а близько 3:37 – на підступах до міста.

Станом на 4:25 загроза атаки дронами для Київщини зберігається. Раніше групи "Шахедів" фіксували у Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській Черкаській та Київській областях. Напрямок їхнього руху постійно змінюється.