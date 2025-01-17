Окупанти знищили справу життя: очевидці розповіли про нічну атаку на Київщину

Росія не припиняє терор. У ніч проти 17 січня під ударом "Шахедів" опинився Бучанський район Київщини.

Уночі в КОВА повідомили, що поранено дитину 2012 року народження. У хлопчика підозра на контузію та рвана рана стегна. Згодом уточнили, що в дитини різані рани ноги. Горіло і кафе-магазин. Його власники розповіли Суспільному деталі щодо атаки, їх передає 24 Канал.

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Очевидці про атаку на Київщину 17 січня

Тетяна Любовець – не тільки власниця кафе, але й мама хлопчика. Зараз син під наглядом лікарів у стабільному стані. Але вночі уламок дрона влетів просто у вікно кімнати, де спала дитина.

Залетіло у вікно, вибило двері. Уламками скла його і посікло, зараз мають дивитися хірурги. Робили рентген йому, чи не залишилось уламків в його тілі,

– сказала вона.

Юрій Любовець розповів: "Було як на війні, знаєте, "Шахеди" літають, стріляють і уламки летять в різні сторони: один в хату, один на дах. Два уламки, один в хату пролетів, вибив вікно, двоє дверей".

Пожежу в кафе загасили, зранку люди розібрали конструкції. Власники кажуть: збитки підрахувати неможливо, адже ворог знищив майже все, над чим вони працювали все життя. У кафе були гарні люстри, акваріум, дерев'яна обшивка. Люди вклали у справу щонайменше 20 років життя. А пожежа зайнялася дуже швидко.

Кадри з місця пожежі після атаки на Київщині: дивіться відео

У сюжеті телеканалу "Київ" сказано, що дитину врятував комод. Голова хлопчика була саме за ним, тож уламки посікли переважно ноги.

Бучанський район після нічного удару: дивіться відео

Окрім цього, за кілька будинків уламки побили авто.