Тривога тривала всю ніч: які наслідки атаки "Шахедами" на Київщину

Всю ніч 19 жовтня Росія атакувала Україну ударними дронами, також била ракетами й КАБами. На Київщину ворог спрямував "Шахеди".

Які наслідки ворожої атаки на Київщину сьогодні, розповів голова ОВА Руслан Кравченко в телеграмі. Посадовець сказав, чи є прильоти й постраждалі.

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Атака на Київщину сьогодні 19 жовтня

Кравченко констатував, що агресор не припиняє атаки на Київщину за допомогою ударних безпілотників. Повітряна тривога тривала всю ніч.

В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає,

– заявив голова Київської ОВА.

Також зазначив, що уламки збитих цілей фіксують поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Наразі оперативні групи продовжують роботу з ліквідації наслідків російської атаки.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.