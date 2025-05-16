Знищено понад 30 "Шахедів": в ОВА розповіли про удар по Черкащині

Російські окупанти вночі 16 травня атакували Черкащину "Шахедами". По ворожих повітряних цілях працювали сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Черкаської ОВА.

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Атака на Черкащину

Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА, зазначив, що по ворожих цілях працювали сили та засоби ППО, мобільні вогневі групи.

Відповідно до попередніх даних, загалом у межах області знищено 32 російські БпЛА.

Вказується, що минулось без травмованих. Глава ОВА повідомив, що звернень від населення щодо пошкодження майна наразі теж немає.

Станом на 7:57 обстеження території триває.

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Нагадаємо, що у Києві зранку лунали вибухи. В КМВА вказали, що в Святошинському районі внаслідок нічної атаки зафіксували падіння уламків на території котельні. Крім цього, також пошкоджені вікна та автомобілі у житловому кварталі. Інформацію про постраждалих уточнюють.