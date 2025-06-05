Атака "Шахедами" на Харків: кількість постраждалих знову зросла, серед них – діти

У ніч на 5 червня Росія вдарила по Харкову "Шахедами". Під прицілом агресора вкотре опинилися цивільні. Внаслідок ворожої атаки постраждали багато людей.

Що відомо про постраждалих внаслідок російської атаки на Харків 5 червня, повідомляє 24 Канал.

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Скільки постраждалих у Харкові внаслідок атаки "Шахедами" 05.06.2025

Вночі 5 червня російські війська завдали ударів безпілотниками по житловій забудові Слобідського району Харкова.

Кількість постраждалих зросла. Так, станом на 07:30, за даними поліції, уже відомо про 18, зокрема, 4 дітей.

Серед постраждалих – четверо дітей 13, 9 та 7 років, які зазнали гострої реакції на стрес,

– повідомили в поліції.

Голова ОВА Олег Синєгубов писав, що серед постраждалих – вагітна, діти та 93-річна жінка.

На місці атаки працювали підрозділи ДСНС, зокрема, піротехнічні й кінологічні розрахунки. Психологи надавали допомогу постраждалим жителям.

Серед постраждалих у Харкові – діти / Фото ДСНС

На одній з адрес російський безпілотник влучив у 16-й поверх житлового будинку. На іншій – у стіну п'ятиповерхівки, зазначили в поліції.

У ДСНС повідомили, що наслідок ворожих влучань сталися пошкодження багатоповерхівок і легкового транспорту.

Також виникло 3 осередки пожеж, – горіли квартира на останньому поверсі житлової 17-поверхівки, квартира на 2 поверсі й підвальне приміщення 5-поверхівки, а ще 3 легкові авто.

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