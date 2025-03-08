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24 Канал Новини України Ворог атакував Полтавщину та Сумщину: є руйнування цивільної інфраструктури
8 березня, 08:11
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Ворог атакував Полтавщину та Сумщину: є руйнування цивільної інфраструктури

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Вночі 8 березня російські війська знову атакували дронами-камікадзе регіони України.
  • Відомо, що ворог атакував Сумську та Полтавську області, зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

Російські війська в ніч на 8 березня атакували Полтавську та Сумську області. Для атаки ворог застосував ударні БпЛА.

Відомо, що в цих регіонах зафіксовано руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Полтавської ОВА та Сумської ОВА.

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Атака дронів на Полтавщину і Сумщину

Вночі 8 березня російські окупанти вдарили за допомогою БпЛА по Полтавському району.

Є руйнування цивільної інфраструктури,
– повідомили в ОВА.

Зазначається, що на місці події працювали рятувальники. Пожежу вдалося ліквідувати. В ОВА повідомили, чи є потерпілі. За їхніми даними, попередньо постраждалих немає.

Вночі ворог також атакував місто Охтирка, що в Сумській області.

Внаслідок двох влучань БпЛА по одній із загальноосвітніх шкіл пошкоджені приміщення навчального закладу, будівля басейну, гаражу, а також шкільний автобус,
– ідеться в повідомленні ОВА.

Відомо, що загиблих чи травмованих немає. Наразі на місці події працюють аварійно-рятувальні служби.