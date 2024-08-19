Результативність застосування "Шахедів" з Криму фактично зведена до нуля, – ВМС

Окупанти досі використовують територію тимчасово окупованого Криму для запуску "Шахедів". Однак, результативність фактично зведена до нуля.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Водночас зазначив, що військовий флот агресора не може собі дозволити вийте в море великою кількістю одиниць, передає 24 Канал.

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ВМС про запуск "Шахедів" з Криму

Уже тривалий час російські загарбники виводять в море тільки підводні човни.

"Немає особливих приводів для пересторог, ситуація цілком зрозуміла. Підводний човен — це до 4 ракет. Але застосовувати ці ракети як окремий вид озброєння не є ефективним, і вони це так само зрозуміли", – зауважив капітан 3 рангу.

Спікер додав, що велика частка цих російських ракет відбивається, іноді навіть доходить до 100%. Ворог використовує їх здебільшого для того, щоб завдавати комбінованих ударів.

На жаль, вони досі використовують територію тимчасово окупованого Криму як для запуску балістичних ракет, "Іскандер-М", так і "Шахедів". Але результативність цих систем знижується. Щодо "Шахедів" вона фактично зведена до нуля,

– підкреслив речник ВМС.