Ворог атакував "Шахедами" Рівненщину: чи постраждали люди та інфраструктура

Російські "Шахеди" в ніч проти 16 червня намагалися атакувати Рівненську область. У регіоні успішно відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

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Росіяни запустили дрони на Рівненщину

МИинулої ночі в області бійці ППО знешколиди дві повітряні цілі ворога. Російська армія запустила по області БпЛА, які не досягли своєї цілі. В обласній військовій адміністрації повідомили, що люди та інфраструктура попередньо не постраждали.

Наразі на місцях, де виявлено уламки дронів працюють представники Сил оборони та інших служб.

Олександр Коваль подякував за чудову та професійну роботу військовим.

Атака дронами по Україні 16 червня: які наслідки

З вечора 15 червня та вночі оборонці неба збили 125 зі 138 російських "Шахедів". У 10 локаціях по Україні дрони влучили, ще на 8 – фіксували падіння уламків. Головним напрямком удару цієї ночі була Донецька область.