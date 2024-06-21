Окупанти знову запустили "Шахеди": в яких областях є загроза

Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру і вбивати мирних жителів. Ввечері 21 червня російські загарбники знову запустили на Україну "Шахеди".

Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА. Що вже відомо про цю російську атаку, передає 24 Канал.

Дивіться також Під ударом знову опинилися енергооб'єкти: що відомо про нічну атаку 20 червня

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі