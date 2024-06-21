Окупанти знову запустили "Шахеди": в яких областях є загроза

21 червня 2024, 23:27
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Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру і вбивати мирних жителів. Ввечері 21 червня російські загарбники знову запустили на Україну "Шахеди".

Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА. Що вже відомо про цю російську атаку, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

23:45, 21 червня

"Шахеди" продовжують рух наступним курсом:

  • перша група з Херсонської області через Миколаївську та Одеську в напрямку Вінниці;
  • друга група з Херсонської через Миколаївську в напрямку Кіровоградської області.
23:03, 21 червня

Повітряні сили повідомили, що  група "Шахедів" з Херсонської області в напрямку Миколаївщини.

Автор: Юлія Муріна