По всій Україні повітряна тривога: ворог атакує "Шахедами", є загроза "Кинджалів"
Пізно ввечері 4 липня Росія вкотре запустила на Україну дрони-камікадзе. У всіх областях оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ударні БпЛА о 22:30. Що відомо про цю атаку агресора, передає 24 Канал.
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Ракетна небезпека по всій території України! В Повітряних Силах повідомили про рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Чернігівщини.
Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка,
– йдеться в повідомленні ПС.
Нова група "Шахедів"
Рух ворожих БпЛА
Ракетна небезпека по всій території України!
В Повітряних Силах повідомили про рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Чернігівщини.