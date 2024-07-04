По всій Україні повітряна тривога: ворог атакує "Шахедами", є загроза "Кинджалів"

Пізно ввечері 4 липня Росія вкотре запустила на Україну дрони-камікадзе. У всіх областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ударні БпЛА о 22:30. Що відомо про цю атаку агресора, передає 24 Канал.

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