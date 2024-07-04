По всій Україні повітряна тривога: ворог атакує "Шахедами", є загроза "Кинджалів"

4 липня 2024, 22:56
Читать новость на русском

Пізно ввечері 4 липня Росія вкотре запустила на Україну дрони-камікадзе. У всіх областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ударні БпЛА о 22:30. Що відомо про цю атаку агресора, передає 24 Канал.

Дивіться також Вночі росіяни атакували 22 "Шахедами": скільки збила ППО

23:41, 04 липня

Ракетна небезпека по всій території України!
Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка,
– йдеться в повідомленні ПС.

23:36, 04 липня

Нова група "Шахедів"

  • Група через Сумщину у напрямку Чернігівської області!
  • Група через Полтавщину курсом на Черкащину/Київщину!
  • Група через Чернігівську область у західному напрямку!
  • Рух групи "Шахедів" із півдня! Через Херсонщину курсом на Дніпропетровську область!
22:54, 04 липня

Рух ворожих БпЛА

  • Група через Чернігівську область у західному напрямку.
  • Група через Сумщину курсом на Полтавщину.
22:30, 04 липня

В Повітряних Силах повідомили про рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Чернігівщини.

Автор: Ірина Марціяш