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24 Канал Новини України У Сумах 8 "Шахедів" влучили в цивільну інфраструктуру
6 квітня, 08:39
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У Сумах 8 "Шахедів" влучили в цивільну інфраструктуру

Юлія Муріна
Основні тези
  • Вночі 6 квітня 8 "Шахедів" влучили в цивільну інфраструктуру Сум, пошкодивши адміністративні та складські приміщення, а також техніку підприємства.
  • Попередньо, травмованих і жертв немає, аварійно-рятувальні служби ліквідовують наслідки російської атаки.

Росія не припиняє терор мирних жителів Сумської області. Вночі агресор вкотре атакував Суми ударними дронами. 8 "Шахедів" влучили в цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" на Суми 6 квітня

Вночі 6 квітня у Сумах сталося влучання 8 "Шахедів" по цивільній інфраструктурі. Внаслідок російської атаки пошкоджені адміністративні та складські приміщення, автомобільна й інша техніка одного з підприємств.

️Попередньо, травмованих та жертв нема,
– зазначили в ОВА.

Додали, відповідні аварійно-рятувальні служби вже ліквідовують наслідки атаки агресора.

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Наслідки атаки "Шахедами" на Суми / Фото Сумської ОВА

Зауважимо, окупанти також вдарили КАБом по багатоповерхівці в Куп'янську. Спалахнула пожежа. Постраждали 2 людей.