Росіяни зможуть запускати по 1000 "Шахедів" одночасно, – The Economist
- Росія модернізує та збільшує виробництво дронів "Шахед". Незабаром вона зможе запускати до 1000 "Шахедів" за ніч.
- БпЛА використовують українські інтернет-мережі та Telegram для управління.
- Україні пропонується розробити стратегію виживання, що поєднує протиповітряну оборону з наступальними діями в повітрі.
Після двох ночей масованих атак поспіль західні ЗМІ вивчають можливості Росії. І доходять висновку, що ворог може запускати ще більше "Шахедів" і ракет по Україні, аніж зараз.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.
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Чому тисяча "Шахедів" за ніч – це реально
Наразі кількість запущених дронів становить близько 300, що є рекордним. Але окупанти модернізують "Шахеди" та випускають більше дронів.
Минулого року Кремль виробляв близько 300 безпілотників "Шахед" на місяць; така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Українська воєнна розвідка стверджує, що має документи, які свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що масові атаки в 1000 одиниць можуть стати реальністю,
– пишуть журналісти.
До того ж на БпЛА менше впливає РЕБ. "Шахеди" підключаються до українських інтернет-мереж та мобільного інтернету. А ще мають новий алгоритм керування. В одному з дронів знайшли записку, де йдеться: безпілотники контролюють за допомогою ботів у соціальній мережі Telegram – ті надсилають дані про політ та відео в реальному часі операторам-людям.
Україні потрібно більше ППО. Та США не відповіли на пропозицію Києва купити в Америки ЗРК Patriot і не надали ліцензії на виробництво цих систем.
"Україні, можливо, доведеться розробити стратегію виживання, яка поєднує протиповітряну оборону з повітряним наступом та стримуванням", – підсумовують у матеріалі.
На фронті ж багато проблем приносять російські дрони на оптоволокні.