Росія знову атакує Україну "Шахедами": у яких областях загроза удару
Росія увечері 4 червня знову запустила "Шахеди". Повітряні сили попереджають про небезпеку.
Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, то подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. Де рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.
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Де летять "Шахеди"
У яких областях оголошено тривогу: дивіться на карті
БпЛА на півночі та північному сході Харківщини, курс – західний/південно-західний/південно-східний. Росіяни нанесли ракетний удар по Харкову. Наслідки ворожої атаки встановлюються. Попередньо, "приліт" зафіксовано у Слобідському районі. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило. Швидкісна ціль на південному сході від Харкова, курс – південно-західний. Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс – західний/південно-західний. БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина та Одеса. На південному сході від Сум – розвідувальний БпЛА, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для його збиття. БпЛА на ТОТ Херсонщини рухаються в напрямку Чорного моря. Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Дніпропетровська область (Синельниківський районн) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-східний. Миколаївська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА в напрямку Миколаєва з північного сходу. Нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщини і Чернігівщини, курс – південно-західний. Загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Харківської області. Загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської області.
БпЛА на півночі та північному сході Харківщини, курс – західний/південно-західний/південно-східний.
Росіяни нанесли ракетний удар по Харкову.
Наслідки ворожої атаки встановлюються. Попередньо, "приліт" зафіксовано у Слобідському районі.
Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
Швидкісна ціль на південному сході від Харкова, курс – південно-західний.
Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс – західний/південно-західний.
БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина та Одеса.
На південному сході від Сум – розвідувальний БпЛА, який може бути навідником ворожих засобів ураження.
Залучено засоби для його збиття.
БпЛА на ТОТ Херсонщини рухаються в напрямку Чорного моря.
Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Дніпропетровська область (Синельниківський районн) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-східний.
Миколаївська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА в напрямку Миколаєва з північного сходу.
Нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщини і Чернігівщини, курс – південно-західний.
Загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Харківської області.
Загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської області.