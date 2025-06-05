Росія знову атакує Україну "Шахедами": у яких областях загроза удару

Росія увечері 4 червня знову запустила "Шахеди". Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, то подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. Де рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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Де летять "Шахеди"

У яких областях оголошено тривогу: дивіться на карті