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24 Канал Новини України Росія знову атакує Україну "Шахедами": у яких областях загроза удару
4 червня, 23:42
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Росія знову атакує Україну "Шахедами": у яких областях загроза удару

Софія Рожик

Росія увечері 4 червня знову запустила "Шахеди". Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, то подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. Де рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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Де летять "Шахеди"

 

У яких областях оголошено тривогу: дивіться на карті

 

00:41, 05 червня

БпЛА на півночі та північному сході Харківщини, курс – західний/південно-західний/південно-східний.

00:41, 05 червня

Росіяни нанесли ракетний удар по Харкову.

Наслідки ворожої атаки встановлюються. Попередньо, "приліт" зафіксовано у Слобідському районі.

Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

00:31, 05 червня

Швидкісна ціль на південному сході від Харкова, курс – південно-західний.

00:31, 05 червня

  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина та Одеса;
  • БпЛА на півдні Одещини, курс – північний.
00:18, 05 червня

Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

00:16, 05 червня

БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс – західний/південно-західний.

00:15, 05 червня

БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина та Одеса.

00:10, 05 червня

На південному сході від Сум – розвідувальний БпЛА, який може бути навідником ворожих засобів ураження.

Залучено засоби для його збиття.

23:45, 04 червня

БпЛА на ТОТ Херсонщини рухаються в напрямку Чорного моря.

23:34, 04 червня

Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

23:30, 04 червня

Дніпропетровська область (Синельниківський районн) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-східний.

23:20, 04 червня

Миколаївська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

БпЛА в напрямку Миколаєва з північного сходу.

23:13, 04 червня

Нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщини і Чернігівщини, курс – південно-західний.

22:40, 04 червня

  • Ударні ворожі БпЛА на півдні Сумщини, рухаються у напрямку Полтавщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на межі Сумської, Харківської та Полтавської областей, курс південний.
22:28, 04 червня

Загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Харківської області.

22:23, 04 червня

Загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської області.