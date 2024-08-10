Росія розпочала атаку "Шахедами": для яких регіонів існує загроза

Окупанти запустили ударні дрони з окупованої території Запоріжжя. У Повітряних силах розповіли про рух "Шахедів".

Ворог атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголосили тривогу.

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