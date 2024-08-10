Росія розпочала атаку "Шахедами": для яких регіонів існує загроза

10 серпня 2024, 22:02
Читать новость на русском
Автор: Анастасія Колеснікова

Окупанти запустили ударні дрони з окупованої території Запоріжжя. У Повітряних силах розповіли про рух "Шахедів".

Ворог атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголосили тривогу.

Дивіться також Атака "Шахедами": на Кіровоградщині пошкоджені будинки

23:00, 10 серпня

Нові БпЛА на Херсонщині. Прямують ️ у напрямку Миколаївщини зі сходу.

23:00, 10 серпня

Триває атака ударних БпЛА

БпЛА на Харківщині рухаються на захід у напрямку Полтавщини.

БпЛА на півдні Дніпропетровської області тримають курс на північний захід.

22:35, 10 серпня

 Нова група ударних БпЛА у напрямку Дніпропетровщини.

22:16, 10 серпня

Дрони змінили курс на Харківщину.

21:59, 10 серпня

Окупанти запустили дрони

У Повітряних силах повідомили про рух ударних БпЛА через Запорізьку область. "Шахеди" рухаються на Дніпропетровщину.