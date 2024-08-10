Росія розпочала атаку "Шахедами": для яких регіонів існує загроза
Окупанти запустили ударні дрони з окупованої території Запоріжжя. У Повітряних силах розповіли про рух "Шахедів".
Ворог атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголосили тривогу.
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Нові БпЛА на Херсонщині. Прямують ️ у напрямку Миколаївщини зі сходу. БпЛА на Харківщині рухаються на захід у напрямку Полтавщини. БпЛА на півдні Дніпропетровської області тримають курс на північний захід. Нова група ударних БпЛА у напрямку Дніпропетровщини. Дрони змінили курс на Харківщину. У Повітряних силах повідомили про рух ударних БпЛА через Запорізьку область. "Шахеди" рухаються на Дніпропетровщину.
Триває атака ударних БпЛА
Окупанти запустили дрони
Нові БпЛА на Херсонщині. Прямують ️ у напрямку Миколаївщини зі сходу.
БпЛА на Харківщині рухаються на захід у напрямку Полтавщини.
БпЛА на півдні Дніпропетровської області тримають курс на північний захід.
Нова група ударних БпЛА у напрямку Дніпропетровщини.
Дрони змінили курс на Харківщину.
У Повітряних силах повідомили про рух ударних БпЛА через Запорізьку область. "Шахеди" рухаються на Дніпропетровщину.