Росіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків: де існує небезпека

Пізно увечері 14 серпня окупанти розпочали атакувати Україну дронами. Ворог здійснив пуски "Шахедів" з півночі та півдня.

У Повітряних силах розповіли, куди прямують ворожі безпілотники.

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