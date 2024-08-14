Росіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків: де існує небезпека
Пізно увечері 14 серпня окупанти розпочали атакувати Україну дронами. Ворог здійснив пуски "Шахедів" з півночі та півдня.
У Повітряних силах розповіли, куди прямують ворожі безпілотники.
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Дрони летять з Миколаївщини на Кіровоградщину. БпЛА летять на Харківщину з Півдня. Над Черкасами летів дрон, згодом в області пролунали вибухи. Дані моніторингового каналу: Дрони рухаються у напрямку Донеччини. Повітряну тривогу оголосили для Черкащини. Дніпропетровська, Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА з Херсонщини. Декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини. Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА на Сумщині, які рухаються на Полтавщину.
Де зараз тривога
Дрони летять з Миколаївщини на Кіровоградщину.
БпЛА летять на Харківщину з Півдня.
Над Черкасами летів дрон, згодом в області пролунали вибухи.
Дані моніторингового каналу:
Дрони рухаються у напрямку Донеччини.
Повітряну тривогу оголосили для Черкащини.
Дніпропетровська, Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА з Херсонщини.
Декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.
Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА на Сумщині, які рухаються на Полтавщину.