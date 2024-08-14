Росіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків: де існує небезпека

14 серпня 2024, 23:33
Читать новость на русском
Автор: Анастасія Колеснікова

Пізно увечері 14 серпня окупанти розпочали атакувати Україну дронами. Ворог здійснив пуски "Шахедів" з півночі та півдня.

У Повітряних силах розповіли, куди прямують ворожі безпілотники. 

Дивіться також Удар по аеродрому "Саваслейка" у Росії: у мережі з'явилися фото наслідків атаки

01:02, 15 серпня

Де зараз тривога

  • Сумська;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Херсонська;
  • Миколаївська;
  • Кіровоградська;
  • Черкаська області.
00:30, 15 серпня

Дрони летять з Миколаївщини на Кіровоградщину.

00:19, 15 серпня

БпЛА летять на Харківщину з Півдня.

00:10, 15 серпня

Над Черкасами летів дрон, згодом в області пролунали вибухи.

23:56, 14 серпня

Дані моніторингового каналу:

  • 1х БпЛА курсом повз Черкаси.
  • 1х БпЛА на Полтавському районі.
  • В обох курс південно-західний.

  • 2х БпЛА з Запорізької області у напрямку Синельниківського району Дніпропетровської.
  • В обох курс північно-східний.

  • 3х БпЛА через Баштанський район Миколаївщини.
  • Вектор: Кіровоградська область.
  • х нових БпЛА з Херсонщини.
  • З часом рухатимуться у напрямку Нікопольського/Криворізького/Баштанського районів.
23:56, 14 серпня

Дрони рухаються у напрямку Донеччини.

23:53, 14 серпня

Повітряну тривогу оголосили для Черкащини.

23:42, 14 серпня

Дніпропетровська, Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА з Херсонщини.

23:31, 14 серпня

Декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.

23:11, 14 серпня

Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА на Сумщині, які рухаються на Полтавщину.