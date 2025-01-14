Росіяни знову запустили "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

Російська армія вдень 14 січня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються дрони

15:26, 14 січня В Повітряних силах попередили жителів Одеської області про ракетну небезпеку. "Ракети з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси!.Чорноморськ, Одеса - в укриття!", – написали там. 15:19, 14 січня БпЛА на північному сході Кіровоградщини, курс - східний/південно-східний;

БпЛА на заході Сумщини, курс - західний/південно-західний. 15:09, 14 січня Ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Кременчук (Полтавщина) з південного заходу. 14:54, 14 січня Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! 14:44, 14 січня Черкаська область, Черкаський р-н - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу! 14:37, 14 січня Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з південного заходу. 14:01, 14 січня БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;

БпЛА на півдні Полтавщини, курс - північно-західний. 13:52, 14 січня Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу! 12:59, 14 січня Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! 12:47, 14 січня Ворожі ударні БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного сходу. 12:46, 14 січня БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - північно-західний;

БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - північно-західний;

БпЛА в центрі Запорізької області, курс - північно-західний. 12:43, 14 січня Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу! 12:22, 14 січня Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу. 12:12, 14 січня БпЛА на півночі та південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;

БпЛА в центрі Полтавщини, курс - північно-західний. 11:44, 14 січня Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! 11:39, 14 січня Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на півночі Дніпропетровщини та південному сході Полтавщини, курс - північно-західний. 11:27, 14 січня Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з півдня. 11:24, 14 січня Харківська і Полтавська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! 11:16, 14 січня Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу. 10:52, 14 січня Нові ворожі ударні БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний.



