Росіяни знову запустили "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
Російська армія вдень 14 січня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються дрони
В Повітряних силах попередили жителів Одеської області про ракетну небезпеку. "Ракети з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси!.Чорноморськ, Одеса - в укриття!", – написали там. Ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Кременчук (Полтавщина) з південного заходу. Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Черкаська область, Черкаський р-н - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу! Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з південного заходу. Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу! Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного сходу. Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу! Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу. Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на півночі Дніпропетровщини та південному сході Полтавщини, курс - північно-західний. Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з півдня. Харківська і Полтавська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу. Нові ворожі ударні БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний.
В Повітряних силах попередили жителів Одеської області про ракетну небезпеку.
"Ракети з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси!.Чорноморськ, Одеса - в укриття!", – написали там.
Ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Кременчук (Полтавщина) з південного заходу.
Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Черкаська область, Черкаський р-н - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу!
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з південного заходу.
Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу!
Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Ворожі ударні БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного сходу.
Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного сходу!
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу.
Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на півночі Дніпропетровщини та південному сході Полтавщини, курс - північно-західний.
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з півдня.
Харківська і Полтавська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу.
Нові ворожі ударні БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний.