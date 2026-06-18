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24 Канал Новини України Атака "Шахедів" на Україну почалася: для яких областей є небезпека
18 червня, 20:44
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Атака "Шахедів" на Україну почалася: для яких областей є небезпека

Анастасія Колеснікова

Увечері 18 червня Росія запустила чергову партію безпілотників по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що Володимир Путін наказав російським військовим посилити масштабні удари по Україні. 

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Для яких регіонів України є повітряна загроза?

У яких областях оголосили тривогу: дивіться на карті

 

 

19:47, 18 червня

БпЛА на півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю – у напрямку півночі Київщини.

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