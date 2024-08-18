Ворог випустив "Шахеди" по Україні: які області під загрозою

18 серпня 2024, 02:34
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Автор: Мар'ян-Сергій Чупак

Росіяни не припиняють завдати повітряних атак по Україні, зокрема дронами. Проти 18 серпня загарбники вчергове випустили безпілотники.

У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про загрозу з боку ворожих БпЛА, постійно оновлюючи інформацію.

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02:35, 18 серпня

Пабліки уточнюють, що три безпілотники рухаються через Сумщину на Чернігівщину.

02:30, 18 серпня

Пролунала повітряна тривога в Полтавській області.

02:02, 18 серпня

Телеграм-канали пишуть, що існує загроза ударних БпЛА з північного сходу. Ймовірно, група дронів рухається через Сумський район західним курсом.