Ворог випустив "Шахеди" по Україні: які області під загрозою

Росіяни не припиняють завдати повітряних атак по Україні, зокрема дронами. Проти 18 серпня загарбники вчергове випустили безпілотники.

У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про загрозу з боку ворожих БпЛА, постійно оновлюючи інформацію.

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