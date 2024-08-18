Ворог випустив "Шахеди" по Україні: які області під загрозою
Росіяни не припиняють завдати повітряних атак по Україні, зокрема дронами. Проти 18 серпня загарбники вчергове випустили безпілотники.
У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про загрозу з боку ворожих БпЛА, постійно оновлюючи інформацію.
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Пабліки уточнюють, що три безпілотники рухаються через Сумщину на Чернігівщину. Пролунала повітряна тривога в Полтавській області. Телеграм-канали пишуть, що існує загроза ударних БпЛА з північного сходу. Ймовірно, група дронів рухається через Сумський район західним курсом.
Пабліки уточнюють, що три безпілотники рухаються через Сумщину на Чернігівщину.
Пролунала повітряна тривога в Полтавській області.
Телеграм-канали пишуть, що існує загроза ударних БпЛА з північного сходу. Ймовірно, група дронів рухається через Сумський район західним курсом.