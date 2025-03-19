Росія знову атакує БпЛА: де є загроза застосування ударних дронів

Росія не припиняє бити по Україні з повітря. Ворог знову запустив безпілотні літальні апарати, тому у деяких регіонах оголошено тривогу.

Ввечері 19 березня Росія знову атакує Україну "Шахедами. Усе, що відомо про їхній рух – читайте у тексті 24 Каналу.