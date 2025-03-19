Росія знову атакує БпЛА: де є загроза застосування ударних дронів
Росія не припиняє бити по Україні з повітря. Ворог знову запустив безпілотні літальні апарати, тому у деяких регіонах оголошено тривогу.
Ввечері 19 березня Росія знову атакує Україну "Шахедами. Усе, що відомо про їхній рух – читайте у тексті 24 Каналу.
Оновлення інформації щодо руху ворожих БпЛА: Групи ворожих БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині рухаються вздовж Дніпра курсом на північний захід. Групи дронів на Сумщині, Чернігівщині Харківщині курсом на південний захід. Нова група ворожих БпЛА з Бєлгородської області, Росії рухається на Сумщину та Харківщину! Рухаються уздовж межі областей на південний захід. Для Сумської області також є загроза. Ще одна група ворожих БпЛА з півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину. У Повітряних силах попередили про дрони на Запоріжжя.
Оновлення руху дронів
Нові групи "Шахедів" з Луганщини курсом на Харківщину.
Нова група дронів
Загроза для Сумщини
БпЛА на Запоріжжя
Оновлення інформації щодо руху ворожих БпЛА:
Групи ворожих БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині рухаються вздовж Дніпра курсом на північний захід.
Групи дронів на Сумщині, Чернігівщині Харківщині курсом на південний захід.
Нова група ворожих БпЛА з Бєлгородської області, Росії рухається на Сумщину та Харківщину!
Рухаються уздовж межі областей на південний захід.
Для Сумської області також є загроза.
Ще одна група ворожих БпЛА з півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.
У Повітряних силах попередили про дрони на Запоріжжя.