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24 Канал Новини України Росія знову атакує БпЛА: де є загроза застосування ударних дронів
19 березня, 20:38
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Росія знову атакує БпЛА: де є загроза застосування ударних дронів

Вікторія Кульженко

Росія не припиняє бити по Україні з повітря. Ворог знову запустив безпілотні літальні апарати, тому у деяких регіонах оголошено тривогу.

Ввечері 19 березня Росія знову атакує Україну "Шахедами. Усе, що відомо про їхній рух – читайте у тексті 24 Каналу.

20:36, 19 березня

Оновлення руху дронів

Оновлення інформації щодо руху ворожих БпЛА:
Нові групи "Шахедів" з Луганщини курсом на Харківщину.

Групи ворожих БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині рухаються вздовж Дніпра курсом на північний захід.

Групи дронів на Сумщині, Чернігівщині Харківщині курсом на південний захід.

20:35, 19 березня

Нова група дронів

Нова група ворожих БпЛА з Бєлгородської області, Росії рухається на Сумщину та Харківщину!

Рухаються уздовж межі областей на південний захід.

19:36, 19 березня

Загроза для Сумщини

Для Сумської області також є загроза. 

19:35, 19 березня

Ще одна група ворожих БпЛА з півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.

19:35, 19 березня

БпЛА на Запоріжжя

У Повітряних силах попередили про дрони на Запоріжжя. 