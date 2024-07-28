Росія розпочала атаку "Шахедами": звідки і куди прямують дрони
Вночі 28 липня окупанти запустили ударні безпілотники по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомили, що дрони летять з південного напрямку. Що відомо про атаку, передає 24 Канал.
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Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини. Групи БпЛА на Миколаївщині та Херсонщині рухаються у північно-західному напрямку. Група ворожих БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Миколаївщини. На Херсонщині оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.
Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини.
Групи БпЛА на Миколаївщині та Херсонщині рухаються у північно-західному напрямку.
Група ворожих БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Миколаївщини.
На Херсонщині оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомили про загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.