Росія розпочала атаку "Шахедами": звідки і куди прямують дрони

Вночі 28 липня окупанти запустили ударні безпілотники по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили, що дрони летять з південного напрямку. Що відомо про атаку, передає 24 Канал.

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