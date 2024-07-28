Росія розпочала атаку "Шахедами": звідки і куди прямують дрони

28 липня 2024, 00:35
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Вночі 28 липня окупанти запустили ударні безпілотники по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили, що дрони летять з південного напрямку. Що відомо про атаку, передає 24 Канал.

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02:14, 28 липня

Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

01:31, 28 липня

Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини.

01:21, 28 липня

Групи БпЛА на Миколаївщині та Херсонщині рухаються у північно-західному напрямку.

00:37, 28 липня

Група ворожих БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Миколаївщини.

00:26, 28 липня

На Херсонщині оголосили повітряну тривогу.

00:21, 28 липня

Повітряні сили повідомили про загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.

Автор: Анастасія Колеснікова